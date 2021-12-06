Leyla Beykoz Başkan Yardımcısı oldu

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Belediye başkan yardımcılığında bayrak değişimi yaşandı. Uzun süredir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İsa Özcan Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Özcan’ın yerine Halkla İlişkiler Müdürü Leyla Beykoz getirildi. Başarısı ve insanlarla ilişkileri açısından dikkat çeken Beykoz Başkan Yardımcısı görevine layık görüldü.

Sağlık sorunları sebebiyle İsa Özcan’ın ise sadece Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiği Bolu Belediyesinde müdür kadrosunda çalışmaya devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021, 13:26