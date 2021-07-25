Leylek tarlası

Soğuk ülkelerden göç ederek ülkemize ve ilimize gelen leylekler, toplu halde görülmeleriyle muhteşem bir görsel şölen yarattılar.

Leylek tarlası

Haber: Okay Özcan

İlimize gelen ve burada yumurtlayıp, yavrularını dünyaya getirmek için yaşamlarını idame ettirmeye çalışan leylekler, adete leylek tarlası oluşturdular.

Saman hasadının yapıldığı bu günlerde leyleklerde biçerdöverlerin arkasından kalabalık gruplar halinde gezerek yiyecek aramaya çalışmaları objektiflerimize böylesine bir güzellikle yansımış oldu.

Şu anda yumurtlama dönemini yaşayan leylekler önümüzdeki günlerde yavrularını büyütüp, uçuş eğitimlerinin ardından sıcak ülkelere aile boyu göç edecekler. Ne var ki leyleklerin, leylek tarlası oluşturması görsel şölen yaratmış oldu.

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