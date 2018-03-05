Haber: Esra Öztürk

Şehir merkezinde bulunan Aktaş Mahallesi, Fakı Cemil Sokakta bulunan bir direğin üzerinde leylekler yuva yapmış fakat sokaktaki direk inşaat çalışma sahasında kaldığından temel kazı çalışması ile araç trafiğine de engel oluşturarak tehlike arz ediyordu. Bu alçak gerilim şebekesine ait beton direğin yer değişikliği çalışmasını planlayan SEDAŞ ekipleri, leylek yuvasını bozmamak için bu direğin kullanılmasını hedeflediler. Leylek yuvasının bozulmaması için vinç operatörüne gerekli talimatlar verildi ve dikkatli bir şekilde leylek yuvası zarar görmesin diye, direk önce vinçle yerinden dikey olarak çıkarıldı. Direk yeni montaj edileceği yere üzerindeki leylek yuvası bozulmadan dikkatle taşındı ve yuva zarar görmeden aynı direğin montaj çalışması titizlikle tamamlandı.

SEDAŞ’ın hassasiyetini takdir ettiler

Direkte kablo bağlantıları yapılırken de yine SEDAŞ Şebeke Operasyon ekibi çalışanları dikkat ve titizlikle, yuvaya zarar vermeden kabloları bağladılar. Çalışma öncesinde duyarlı vatandaşlar da yuvanın zarar görmemesi için SEDAŞ ekiplerinin çok dikkatle bir çalışma yapıklarını gördüler ve çalışma sonrası bölgedeki esnaf ve çevre sakinleri SEDAŞ şebeke operasyon ekiplerine bu hassasiyetlerinden dolayı kendilerini takdir ettiklerini belirterek, ekip çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ettiler.