Haber: Esra ÖZTÜRK

İlimizin sağlıklı beslenme konusundaki önemli markası Lezize Diyet, tatlı krizleri ve ara öğünler için alternatif olacak lezzetli bir tatlı atıştırmalık tarifi verdi. İşte Lezize Diyet’ten az kalorili, leblebili tatlı tarifi:

Malzemeler: 6 adet hurma, 14 adet kuru kayısı, 1 avuç kuru üzüm, 200 gr kadar sarı leblebi

Üzerine bulamak için: Kakao, Tarçın, Hindistan cevizi

Hazırlanışı: Kuru meyveler bir tencereye alınır üzeri geçene kadar su eklenir ve kısık ateşte haşlanır. Leblebiler blendırdan geçirilir. Haşlanan kuru meyvelerde blendırdan geçirilir. Üzerine çekilmiş leblebiler eklenir ve tekrar blendırda bütün malzemelerin karışım haline gelmesi sağlanır. Karşımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınıp yuvarlanır. İsteğe göre kakao, Hindistan cevizi ve ya tarçına bulanarak servis edilir. Ortalama 25 adet top oluşuyor ve 1 tanesi ortalama 45 kaloridir. Ara öğünler 2-3 adet Türk kahvenizin yanında 1 adet tüketebilirsiniz.