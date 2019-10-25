Lezzetin adresi Kasap 14 ızgara

Haber: C. Kutay AYKAN

Yıllar önce Semih Kabadayı tarafından hizmete açılan Kasap 14, kısa sürede lezzetli etleriyle Bolu halkının taktirini toplamayı başardı. Kasaplık sektöründe büyük bir başarı gösteren işletmeci Kabadayı, damaklara hitap etmek için Karaçayır Mahallesi Kocabey Sokak üzerine Kasap 14 Izgara işletmesini hizmete açarak, veterinerler denetimde Bolu Belediyesi Kesimhanesinde özenle kesilen büyük ve küçükbaş hayvanların lezzetli etlerini köfte ve et çeşitlerini hem kilo hem de porsiyon olarak veriyor.

İlimizin tanınan kasaplarından Mehmet Aşkar’ın özel ızgarada yaptığı nefis etler, köftelerle ve yine özel olarak hazırlanan, gribin ilacı olan çorbayla da hizmet vermeyen başlayan Kasap 14 Izgara işletmesinin sahibi Semih Kabadayı, şunları söyledi; “Lezzetli etlerimizi, köftelerimizi ve özel çorbamızı halkımıza sunmak için en leziz etlerimizi kullanıyoruz. Çorbamız ise gerçekten damaklara hitap edecek kadar lezzetli. Tüm halkımızı Kasap 14 Izgaraya davet ediyoruz. Bizim önceliğimiz temizlik, lezzet ve kaliteli ürünlerini sunmak. Izgara konusunda iddialıyız ve iddiamızı da sürdüreceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019, 12:54