"Lezzetin sırrı tadında"

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizin tanınan simalarından Tolga Yardımcı, Döner Sepeti’nin markalaşma yolunda ilk franchising şubesini ilimiz Bahçelievler Mahallesi’nde hizmete açtı. Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilen açılışa, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, AK Parti Mudurnu İlçe Başkanı Hüseyin Yağın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, "İlk franchising şubesini açarak önemli bir adım atan Döner Sepeti'nin Bahçelievler şubesinin iş yeri sahibi Tolga Yardımcı'ya bereket ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

Açılışa gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden işletme sahibi Tolga Yardımcı ise yaptığı konuşmada, "İnsanların eş dost ve aileleri ile gelebilecekleri nezih bir ortam yaratmak ilk temennimdi. Ürünlerin kalitesi ve lezzeti bunları karşılıyor olması gerekiyor. Benim için önemli olan insanların işletmemize geldiğinde dönerimizin lezzetiyle mutlu bir şekilde ayrılmalarıdır. Antalya’da kendi vermiş olduğumuz tarifler üzerine hazırlanmış et ve tavuk dönerlerimizde lezzetin sırrı tadındadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından edilen dualarla Döner Sepeti’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası misafirlere Döner Sepeti özel lezzetleri ikram edildi. Döner Sepeti, Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi Bayındır Sitesi B Blok No:7/B adresinde misafirlerini bekliyor.