LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı

Haber: Ceylan Beykoz

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Diğer yandan bugün başlayan esas ikinci nakil tercih başvuruları 21 Ağustos’ta sona erecek ve yerleştirme sonuçları 24 Ağustos’ta “meb.gov.tr” adresi üzerinden ulaşılabilecek. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme işlemi sona erecek. İkinci yerleştirmeye esas nakil sonucunda herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos itibariyle yerleştirme süreci tamamlanacak.

Mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısında büyük artış

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96’sı istedikleri okula yerleşti. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 10 Ağustos 2020’de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı, 2019 yılına göre yüzde 40 artarak 417 bin 223’e yükselmişti. Birinci nakil sonuçlarında da mesleki eğitime yönelim artmaya devam etti ve mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısı 437 bin 248’e ulaştı. Böylece mesleki ve teknik Anadolu lisesine yerleşen öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 47’lik bir artış gösterdi.