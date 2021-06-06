LGS için 70 okulda sıkı önlem

Haber: Aysun Beykoz

Bolu'da 70 okulda koronavirüs tedbirleri kapsamında LGS sınavı gerçekleştirildi. Sınav girişi ve sınıflarda sıkı koronavirüs tedbirleri alındı. Sınav saati öncesinde okullara çocuklarıyla gelen veliler, sınav merkezlerinin önünde kalabalık oluşturdu. Okul önünde sıraya alınarak kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, dezenfektan işlemi ve su ikramının ardından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi. Polis ekipleri önlem alırken, görevliler de sürekli sosyal mesafe kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Çocuklarını sınava uğurlayan aileler, okul dışında çocuklarını beklerken dua etti.

Kent merkezi ve ilçelerde 3 bin 668 öğrencinin girdiği sınavda 604 öğretmen görev aldı.