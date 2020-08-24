LGS ikinci nakil yerleştirme sonuçları açıklandı              

Haber: Volkan Yılmaz

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ikinci nakil sonuçları açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarının ardından birinci nakil tercihlerinde de istediği liseye yerleşemeyen adaylar 17-21 Ağustos tarihleri arasında ikinci nakil başvurusunda bulunmuştu. Öğrenciler, bugün itibariyle açıklanan başvuru sonuçlarına ‘meb.gov.tr’ adresinden ulaşabilecekler. Böylece ikinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvuruların bugünden itibaren 26 Ağustos'a kadar alınacağını ve 28 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağı açıklandı.

“ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 98’İ TERCİH ETTİKLERİ OKULLARA YERLEŞTİ”

Liselere Geçiş Sistemi ikinci nakil sonuçları kapsamında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirme sürecinin merkezi yapılan kısmını başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, “Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler” bilgisini verdi.