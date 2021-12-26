LGS tarihi belli oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS'nin 2022 oturumunun ne zaman yapılacağını merak eden liseli adayları, MEB'in son açıklamaları ile gündemdeki haberlere odaklandı.

GEÇTİĞİMİZ YIL LGS

LGS geçtiğimiz yıl 6 Haziran tarihinde yapıldı. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verildi.

TARİH BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.