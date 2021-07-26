LGS tercih sonuçları açıklandı!

Haber: Aysun Beykoz

LGS tercihleri 5-16 Temmuz arasında gerçekleştirildi. MEB tarafından yapılan açıklamada 2021 LGS tercih sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. LGS tercih sonuçları MEB tarafından az önce açıklandı! LGS tercih sonuçları "//www.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

LGS NAKİL TARİHLERİ BELLİ OLDU!

LGS tercih sonuçlarından sonra ise nakil süreci ile ilgili detaylar gündemde yer alacak. İşte nakil tarihleri...

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 202

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021