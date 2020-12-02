LGS ve YKS müfredatı belirlendi

Haber: N. Halid Altundal

Okullarda eğitimin farklı zamanlarda yüz yüze ve uzaktan olarak devam etmesi Liselere Geçiş Sistemi(LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) gibi merkezi sınavların müfredatında değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunu gündeme getirdi. Konuyla ilgili öğretmenler ve öğrencilerin meraklı bekleyişi Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) yaptığı açıklama ile sona erdirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu sınavların tüm müfredatı kapsayacak şekilde yapılacağı bildirildi.

“DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA KONU TEKRAR DEĞERLENDİRİLEBİLECEKTİR”

MEB açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

Daha önceki sınavlarda salgının ülkemizde görülmesi sonrası ara verilen eğitim nedeniyle MEB, öğrencilerin LGS’de birinci dönem konularından, YKS’de ise 9, 10 ve 11’inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12’nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacaklarını açıklamıştı.