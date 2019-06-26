LGS’de Türkiye 1.’si oldu

Haber: Esra Öztürk

Bolu Kavram Okulları Öğrencisi Kerem Koçyiğit, sınavda sorulan 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Bu sonuçla Türkiye 1.’si olan Bolu Kavram Okulları Öğrencisi Kerem Koçyiğit ailesinin, öğretmenlerinin ve Bolu'nun göğsünü kabarttı. LGS'de kazandığı bu büyük başarıyla hem okulunun hem de Bolu'nun gururu olan başarılı öğrenci Kerem Koçyiğit, Bolu Kavram Okulları Kurucusu Orhan Can tarafından verilen plaketle ödüllendirildi.

Kazandığı birinciliğin ardından, sınava çok iyi çalıştığını belirten Kerem Koçyiğit, kendisini en iyi şekilde yetiştiren öğretmenlerine, her zaman destek olan okul yönetimine ve ailesine teşekkür etti. Kerem Koçyiğit'in bu başarı için oldukça disiplinli ve özverili çalıştığını dile getiren Bolu Kavram Okulları Müdürü Zafer Bacıoğlu, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirterek, LGS sonuçları açıklandıktan sonra tüm öğrencilerinin yıl boyunca çalışmalarının mükafatını fazlasıyla aldıklarını söyledi .

Bacıoğlu ayrıca, "Kavram Okulları olarak 45 yıllık tecrübemizle öğrencilerimizin hayatın her alanında başarıya ulaşmaları için çalışıyoruz. Biz eğitim hayatları boyunca öğrencilerimizin yeteneklerine göre yönlendirme yaparak hem derslerinde hem sosyal hayatta hem de sportif branşlarda kendilerini ispatlayacak imkanlar sunuyoruz” dedi.