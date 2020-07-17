LGS’DE ZİRVE ÖNCÜ TED AD KOLEJİ

Liselere Geçiş Sınavı(LGS) sonuçlarının açıklanması Öncü TED Koleji’nde büyük bir coşkuyla karşılandı. Öncü TED Koleji’nde eğitim gören 10 öğrenci yüzde 1’lik dilime girerken 18 öğrenci de yüzde 5’lik dilimde yer aldı.

LGS’DE ZİRVE ÖNCÜ TED AD KOLEJİ

Haber: BMA

Liselere Geçiş Sınavı(LGS) sonuçlarının açıklanması ile birlikte Öncü TED Koleji’nde büyük bir sevinç yaşandı. Kaliteli eğitim anlayışıyla faaliyetlerine devam eden okulda, 10 öğrenci yüzde 1’lik dilime, 18 öğrenci ise yüzde 5’lik dilime girerek büyük bir başarı elde etti.

LGS’de eşsiz bir başarı örneği sergileyen 5. sınıftan itibaren Kolej’de eğitim gören 8. sınıf öğrencilerinden yüzde 1’lik dilime girme başarısı gösteren 10 öğrencinin Galatasaray, Robert ve Koç gibi Türkiye’nin en prestijli liselerini tercih etmesi beklenirken; yüzde 5’lik dilime girme başarısı gösteren 18 öğrencinin ise Fen Liselerine yerleşmelerine kesin gözüyle bakılıyor.

Bolu’nun en büyük özel okulu olma özelliğini taşıyan Kolej, ortaokulda yoğun bir akademik programın yanında ağırlıklı İngilizceyle, öğrencilerinin sosyal olarak öne çıkan bireyler olmaları amacıyla eğitim-öğretimin faaliyetine devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020, 12:15
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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