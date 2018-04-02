banner130

banner101

02 Nisan 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Lider tam gaz devam

    Bolu Amatör U – 17 liginde mücadele eden Özel İdare Köroğluspor, Aladağspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Özel İdare Köroğluspor takımı 4-1 kazandı.

    02 Nisan 2018 Pazartesi 14:50
    Bu haber 35 kez okundu
    Lider tam gaz devam
     

    Haber: Esra Öztürk

    Bolu Amatör U – 17 Liginin 11.haftasında Özel İdare Köroğluspor ile Aladağspor takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Özel İdare takımı 4-1 kazandı. Özel İdare Köroğluspor’a galibiyeti getiren golleri 4.dakikada Metin Tabağ, 32.dakikada Abdullah Tokpınar, 40.dakikada Enes Ergün ve 68.dakikada Metin Tabağ kaydetti. Aladağspor’un tek golünü ise 52.dakikada Ozan Akın kaydetti. Maçın 65.dakikasında Özel İdare Köroğluspor’da Burak Çobanoğlu rakibine yaptığı faul sonrası 2.sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 4 golle 3 puana ulaşan Özel İdare Köroğluspor 24 puanla liderliğinin korurken, Aladağspor ise 3 puanla son sırada kaldı. Ligin 12.hafatasında Aladağaspor, Bolu Belediyespor ile karşılaşırken, Özel İdare Köroğluspor ise haftayı bay geçecek.

    Stat: Karaçayır Sentetik 1

    Hakemler: Mustafa Kaan Güvenç, Ferdi Gökhan Can, Özkan Elifkaya

    Özel İdare Köroğluspor: ** Furkan Efe, ** Burak Efe Demirer, ** Serkan Demir, ** Burak Çobanoğlu, ** Eren Taner Bayhan, ** Hüseyin Uğur, ** Metin Tabağ, ** Abdullah Tokpınar, ** Ahmet Durmuş Gökçek, ** Enes Ergün, ** Enes Günaydın

    Aladağspor: ** Emre Kadam, ** Süleyman Emin Fidan, ** Erdal Çelebi, ** Ozan Akın, ** Buğra Duman, ** Vural Duman, ** Emirhan Öztürk, ** Batuhan Malkal, ** Eren Yıldız, ** Eyyüp Ayaz, ** Arda Bıçakçıoğlu

    Goller: 4.dk Metin Tabağ, 32.dk Abdullah Tokpınar, 40.dk Enes Ergün, 68.dk Metin Tabağ (Özel İdare Köroğluspor), 52.dk Ozan Akın ( Aladağspor)

    Kırmızı Kart: 65.dk Burak Çobanoğlu (Özel İdare Köroğluspor)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Amatör, U,, 17

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Gerçekten Mutlu musunuz?
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GAZOZ
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KAŞAĞI
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım BTSO da Seçimler
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ELİMDE HAZİNE DEĞERİNDE BİR BELGE
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ AŞCILAR OKULU”nda 1” KONFERANS”Vesilesiyle
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİZ İSTERSEK BU ÜLKEYİ YÖNETİRİZ !
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BİR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel ATATÜRK VE ORTADOĞU
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TARİHE TANIKLIK EDEN ŞEHİR AMASYA
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir YARGININ RAHATSIZLIĞI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HiÇBİR ŞEYİN TADI KALMADI MI?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tayip Erdoğan: “Bolu Bizi Şaşırtınız”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124