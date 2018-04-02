Haber: Esra Öztürk

Bolu Amatör U – 17 Liginin 11.haftasında Özel İdare Köroğluspor ile Aladağspor takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Özel İdare takımı 4-1 kazandı. Özel İdare Köroğluspor’a galibiyeti getiren golleri 4.dakikada Metin Tabağ, 32.dakikada Abdullah Tokpınar, 40.dakikada Enes Ergün ve 68.dakikada Metin Tabağ kaydetti. Aladağspor’un tek golünü ise 52.dakikada Ozan Akın kaydetti. Maçın 65.dakikasında Özel İdare Köroğluspor’da Burak Çobanoğlu rakibine yaptığı faul sonrası 2.sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 4 golle 3 puana ulaşan Özel İdare Köroğluspor 24 puanla liderliğinin korurken, Aladağspor ise 3 puanla son sırada kaldı. Ligin 12.hafatasında Aladağaspor, Bolu Belediyespor ile karşılaşırken, Özel İdare Köroğluspor ise haftayı bay geçecek.

Stat: Karaçayır Sentetik 1

Hakemler: Mustafa Kaan Güvenç, Ferdi Gökhan Can, Özkan Elifkaya

Özel İdare Köroğluspor: ** Furkan Efe, ** Burak Efe Demirer, ** Serkan Demir, ** Burak Çobanoğlu, ** Eren Taner Bayhan, ** Hüseyin Uğur, ** Metin Tabağ, ** Abdullah Tokpınar, ** Ahmet Durmuş Gökçek, ** Enes Ergün, ** Enes Günaydın

Aladağspor: ** Emre Kadam, ** Süleyman Emin Fidan, ** Erdal Çelebi, ** Ozan Akın, ** Buğra Duman, ** Vural Duman, ** Emirhan Öztürk, ** Batuhan Malkal, ** Eren Yıldız, ** Eyyüp Ayaz, ** Arda Bıçakçıoğlu

Goller: 4.dk Metin Tabağ, 32.dk Abdullah Tokpınar, 40.dk Enes Ergün, 68.dk Metin Tabağ (Özel İdare Köroğluspor), 52.dk Ozan Akın ( Aladağspor)

Kırmızı Kart: 65.dk Burak Çobanoğlu (Özel İdare Köroğluspor)