LİDO SU BOLU’DA

Haber: Aysun Beykoz

Doğadan almış olduğu lezzet ve mineral yapısı ile 7 den 70 e herkese uygun olan Lido Su 2001 yılından bu güne 20 seneye yakın zamandır faaliyetlerine devam etmekte. En büyük avantajları kaliteli su yapısı ve hızlı teslimat olan firma 15 lt. Geri Dönüşümlü Cam Damacana Su 19 lt. Geri Dönüşümlü Damacana Su 19 lt. Tek Kullanımlı Pet Su 0,5 lt. Pet Su 250 ml. Pet Bardak Su ürün seçenekleri ile müşterilerine hizmet vermeyi sürdürmekte. Bolu içi yaklaşık 15 dakika gibi bir sürede siparişlerini teslim eden Lido Su Bolu Bayisi Ahmet Efendioğlu “öncelikle halkımıza kısa sürede bizlere gösterdikleri güven ve yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederim. En kaliteli suyu en ucuza ve en kısa sürede nasıl ulaştırabilir de sektörün lideri konumuna geliriz diye üstünde çalıştığımız bir proje hayata geçti. Dönem dönem avantajlı fiyatlarımızın yanı sıra farklı kampanyalarla da halkımıza en iyi suyu içirmeye devam edeceğiz. 0 374 217 33 03 sabit hattan sipariş verebilir. 0 546 918 33 03 nolu cep numarasından hem arayarak hem de whatsapp mesajı ile siparişi tamamlayabilir yada sosyal medya üzerinden facebook/lidosubolu hesabından bir tıkla siparişinizi tamamlayabilirsiniz “ diyerek sözlerini noktaladı.