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02 Şubat 2018 Cuma
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    • Ligde isim değişikliği

    Süper Lig ve TFF 1. Lig'in isim sponsoru değişti. Yeni sponsorluk anlaşmasına göre Süper Lig’in yeni İsmi Spor Toto Süper Lig olurken, TFF 1. Ligin ismi ise Spor Toto 1. Lig oldu.

    02 Şubat 2018 Cuma 10:01
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    Ligde isim değişikliği

    Haber: Semih Baykal

    Süper Lig ve TFF 1. Lig'in isim sponsoru Spor Toto oldu. Yapılan yazılı açıklamada, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk'ün, Spor Toto ile isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.Yeni isim sponsorluk anlaşmasına göre Süper Lig’in yeni İsmi Spor Toto Süper Lig olurken, TFF 1. Ligin ismi ise Spor Toto 1. Lig oldu.Anlaşmanın, bu sezonun kalan bölümü ve 2018-2019'un tamamını kapsadığı ifade edildi.

    “BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

    Spor Toto'nun teşkilat başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak, sahip olduğu izleyici kitlesi itibariyle ülkemizdeki en popüler spor organizasyonu olan Süper Lig'e isim sponsorluğu yapıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Spor Toto Teşkilatı bu anlaşmayla birlikte, Türk futbolunun atar damarlarından TFF 1. Lig'e de ismini verdi. Bu gelişmeler, futbolun endüstrileştiği bir ortamdan geri kalmadığımızın, çağa ayak uydurduğumuzun en güzel kanıtı. Futbola aktardığımız bu kaynaklar, tüm liglerdeki kulüplerimiz için önemli bir itici güç olacaktır" ifadelerini kullandı.

    “HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

    Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk'ün CEO'su Yousef Al-Obaidly, Türk futbolunun marka değerini arttırmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.Uzun yıllardır futbola en büyük desteği sağlayan kurum olarak paydaşları ile gerçekleştirdikleri iş birlikleri sayesinde Türk futboluna katkılarını daha da artırmaktan mutlu olduklarını dile getiren Al-Obaidly, "Anlaşma çerçevesinde liglerin adı, bu sezonun kalan bölümü ve önümüzdeki sezonun tamamı için Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig olacak. Futbolun marka değerini artıracak bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

    Anahtar Kelimeler: Süper, Lig, TFF, 1., Ligin

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