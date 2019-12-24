Ligin en az gol atan takımı Boluspor

Haber: Aysun Beykoz

Özellikle son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarını adeta kahreden kırmızı beyazlılar 10. haftada 0-0 berabere kaldığı Adanaspor maçının ardından oynadığı 5 maçta kalesinde tam tamına 10 gol görmüştü. Bu maçlarda sadece 3 gol kaydedebilen kırmızı beyazlılar bu 5 hafta sonra rakip fileleri havalandıramasa da kalesinde gol görmeyince maçtan 1 puanla ayrılmasını bildi.

16 maçı geride bırakan Boluspor toplamda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 22 gol gördü. Ligin en az gol atan takımı olan kırmızı beyazlıların, puan sıralamasında altında bulunan Osmanlıspor, Adanaspor ve Eskişehirspor'dan daha az gol kaydetmesi dikkat çekiyor.