Ligin ilk yarısını kötü kapattık

Haber: Uğur Balaban

Bornova Aziz Kocaoğlu Stad’ında oynanan mücadelede Altınordu 23. dakikada Ahmet Dereli'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kırmızı beyazlı ekibimiz 45+1'inci dakikada Berk Yıldız’ın golüyle eşitliği yakaladı ve devre 1-1 sona erdi.

Maçın 51. dakikasında ikinci sarı kartını gören Hakan Bilgiç’in atılması ile, Boluspor 10 kişi kaldı. Boluspor maçın 55. dakikasında kazanılan penaltıyı Bregu ile gole çeviremedi ve fırsat tepti. Karşılaşmanın 90+4'üncü dakikada uzatmalarda Sami’nin attığı golle Altınordu maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı

Bu sonucun ardından puanını 22'ye yükselten Altınordu, maç fazlası ve averajla 13. sırada yer aldı. Uzun süre 10 kişi oynadığı ve bir de penaltı atışından yararlanamadığı İzmir deplasmanından son dakikalarda yediği golle eli boş ayrılan ekibimiz Boluspor ise 21 puan ve maç fazlasıyla 14. sırada konumlandı.

Maçtan Dakikalar

23. dakikada sağ kanattan atak yapan Altınordu'da Furkan'ın ortasına ceza sahası içinde vuruş yapan Ahmet Dereli, topu ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada Ali Keten'in kaleciye geriye pasında topu kapan Ahmet Dereli, kaleciyi çalımlayarak çizgiye indi ve dar açıdan şutunu attı, yan direğe çarpan top auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kanattan yüklenen Boluspor'da Kasongo'nun ortasına ceza sahası içinde vuruş yapan Roshi'nin şutunu Altınordu savunması çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Berk, topu filelerle buluşturdu. 1-1

51. dakikada orta alandan gerçekleşen mücadelede Hakan Blgiç, Ahmet İlhan'a yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

54. dakikada Altınordu ceza sahasında yaşanan pozisyonda Roshi, Volkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

55. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Bregu, kalenin sağına şutunu attı ancak kaleci Ali Emre topu kurtardı.

80. dakikada sağ kanattan yüklenen Altınordu'da Ahmet İlhan'ın ortasına ceza sahasında yükselerek kafa vuruşu yapan Hüsamettin'in şutu kalenin üstünden auta çıktı.

90+1. dakikada sağ kanattan yüklenen Boluspor'da Kassongo yaklaşık 30 metre top sürerek ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan şutunu attı ancak meşin yuvarlak kaleci Ali Emre'nin müdahalesiyle kornere çıktı.

90+4. dakikada sağ kanattan atak yapan Altınordu'da Ahmet İlhan yerden kale önüne çevirdi, kale önünde bulunan Sami, topa dokunarak ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alper Akarsu, Muhammet Yumak, Mehmet Akıncık

Altınordu: Ali Emre, Furkan, Rahmi, Volkan, Ali Dere, Metehan, Recep (Kenan dk. 57) (Feytullah dk. 89 ?), Muzaffer (Sami dk. 77), Ahmet İlhan, Hüsamettin, Ahmet Dereli

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit, Emin, Ali Keten, Fethi (Hakan dk. 31), Bertu (Arda Şengül dk. 56), Abdurahman, Berk, Roshi (Arda Köksal dk. 90+3 ?), Bregu (Tugay dk. 56), Kassongo

Teknik Direktör: Reha Erginer

Goller: Ahmet Dereli (dk. 23), Sami (dk. 90+4) (Altınordu), Berk (dk. 45+1) (Boluspor)

Kırmızı Kart: Hakan (dk. 51) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Metehan, Kenan, Volkan (Altınordu), Selmani (Boluspor)