Limonun tanesi 2 lira oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu pazarı renkli ve bereketli havasıyla güne başladı. Her hafta Pazartesi günü Stadyum etrafına kurulan “Bolu Pazarı” bu hafta vatandaş bolluğu ile dikkat çekti. Pazarın içerisinde dolaşırken kokusuyla vatandaşı mest eden çilek, 20 liradan satışa sunuldu. Sebze fiyatlarının düşüşe geçtiği pazarda, 30 lira fiyatıyla haftalardır aynı yerinde seyir eden kırmızıbiber 30 liradan alıcısını buldu.

LİMONUN TANESİ 2 LİRA

Yaklaşık 2 haftadır yükselişte olan limon, 2 haftada 2 misli fiyat artışı gördü. Tanesi 1 liradan satılan limonun tane fiyatı 2 lira oldu. Limonun kilo fiyatı ise 10 lira.

ADANA PATATESİ GELDİ

Öte yandan Adana mahsulü patatesler, Patates diyarı Bolu’da tezgahlarda yerini aldı. Yeni mahsul, toprağı üstünde patatesler 10 liradan satışa çıkarıldı.

MEYVE VE SEBZE FİYATLARI

Yerli Muz 20, Soğan 5, Marul 10, Roka 5, Maydanoz 5, Havuç 10, Karnabahar 18, Brokoli 25, Ispanak 10, Pırasa 8, Domates 10, Salkım domates 15, Salatalık 5, Tatlı biber 5, Patlıcan 10, Çilek 20, Erik 20, Nektari-Şeftali 10, Kiraz 25, Yeni Dünya 25 lira arasında alıcılarla buluştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022, 13:47