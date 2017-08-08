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08 Ağustos 2017 Salı
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    • Linux kampı tamamlandı

    Linux Kullanıcıları Derneği’nin her yıl Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde düzenlediği Linux Yaz Kampı geçtiğimiz gün düzenlenen kapanış programı ile tamamlandı.

    08 Ağustos 2017 Salı 10:20
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    Linux kampı tamamlandı

    Haber: BMA

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), Linux Kullanıcıları Derneği ile İnternet Teknolojileri Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Linux Yaz Kampı’na bu yıl altıncı kez ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından üniversitemize gelen 600’ü aşkın katılımcı, özgür yazılım için bir araya geldi.

    Bilgi özgürlüğünün hedeflendiği kamp, 15 gün sürdü ve 100 saati aşkın teorik ve uygulamalı dersler gönüllü eğitmenler tarafından ücretsiz verildi.

    Kampta, GNU/Linux Sistem Yönetimi 1-2, 1’inci ve 2’nci düzey Ağ Yönetimi-Linux İç Yapısı ve İleri Ağ Atölyesi, PHP ile Web Programlama Diline Giriş, Web Uygulama Güvenliği ve Güvenli Kod Geliştirme, Ağ Güvenliği ve Sızma Testleri, Kriptografi ve Terskod Mühendisliğine Giriş, Ruby on Rails ile Web Programlama, Python/Django ile Web Programlama, Python ile Programlamaya Giriş, Java ile Programlamaya Giriş, Web-önyüz (Front-end) Programlama kurslarının verildiği 21 sınıf açıldı.

    21 Temmuz’da başlayan kamp, geçtiğimiz gün AİBÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kapanış töreninde, katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Linux, Kullanıcıları, Derneği’nin, Her, Yıl

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