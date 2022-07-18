Lise binası inşa edilecek





Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu İli Seben İlçesi Seben Çok Programlı Lise Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

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