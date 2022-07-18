Lise binası inşa edilecek

BOLU İLİ SEBEN İLÇESİ SEBEN ÇOK PROGRAMLI LİSE BİNASI YAPIM İŞİ BOLU ÖZEL İDARESİ

Lise binası inşa edilecek


 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre   Bolu İli Seben İlçesi Seben Çok Programlı Lise Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

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