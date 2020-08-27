Lise birincileri ödüllendirildi

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde lise birincilerini ödüllendirdiği geleneksel “İzzet Baysal Vakfı Başarı Ödülleri” töreninin 33’ncüsü gerçekleştirildi. Törende, ilimizdeki liseleri birincilikle bitiren 22 öğrenciye ödülleri verildi. Düzenlenen ödül törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu Belediye Başkan Vekili Mustafa Güldal, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, kurum müdürleri, İzzet Baysal Vakfı yönetim kurulu ve mütevelli heyet üyeleri, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Ödül töreni Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“BİRİNCİ GÖREVİMİZ İLMEN VE AHLAKEN NİTELİKLİ İNSAN OLMAKTIR”

Programdaki konuşmasında gençlere seslenen Vali Ümit, “Gençler; yaklaşık 13-14 yıllık bir eğitim hayatını geride bırakarak okullarınızı birincilikle bitirdiniz. Pek yakında üniversiteye adım atacaksınız. Velileriniz ve öğretmenleriniz ile birlikte çalışıp çabaladınız, başarıyı yakaladınız. Bu başarıyı sürdürebilmek için her geçen gün daha çok çalışarak daha çok öğrenerek hayatınızı idame ettireceksiniz ve bir gün siz de zamanınızın büyükleri ve akilleri olarak, memleketin her köşesinde yetki ve söz sahibi olacaksınız. Ama bir şeyi çok iyi anlamak gerekiyor: Bu şanlı tarihin ve yüce milletin evlatları olarak birinci görevimiz ilmen ve ahlaken nitelikli insan olmaktır. Çünkü ne kadar akıllı olursanız olun, ne kadar başarı sağlarsanız sağlayın, sahip olacağınız makamlar, başarılar ve imkânlar ruhunuzda ve şahsınızda taşıdığınız kalite ve nitelik kadar olacaktır. Yani Alparslan gibi idealist, onun askerleri gibi cesur, milli ve manevi değerlerinize bağlı olmadığınız, gücünüzü kendi kaynaklarınızdan almadığınız sürece o başarı ve imkânlar hiç de önemli olmayacaktır.

“DÜNYA ÇAPINDA EN İNSANİ MEDENİYETİ ÜRETMEK DURUMUNDASINIZ”

Bu toprakları bize yurt etmek için canlarını, kanlarını, hayallerini ve yarınlarını hiç düşünmeden yine bu topraklara seren atalarımız için bu topraklara hizmet etmek şehit olmaktan geçiyordu. Fakat sizler bugün; devlet, millet, bayrak ve vatan için önce yaşamak, karakter sahibi bireyler olmak, çalışmak, okumak, üretmek ve projeler geliştirmek, yeni Alparslanlar, yeni Fatihler, yeni Murad Hüdavendigarlar, yeni Mustafa Kemaller olmak, dünya çapında en kaliteli teknolojiyi en insani medeniyeti üretmek durumundasınız. Güzel yarınların sahipleri, aynı zamanda geleceğimizin teminatları olan siz gençleri başarılarınız dolayısıyla tebrik eder; Alparslan’ın, Fatih’in, Yavuz Sultan Selim’in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün idealleri uğrunda başarılar dilerim. Ayrıca, velilerinizi ve öğretmenlerinizi de kutlar, bu programı organize eden İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal’a ve onun şahsında tüm vakıf üyelerine teşekkür ederim, rahmetli İzzet Baysal’ı rahmetle yâd ediyorum, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum, başarılarınızın daim olmasını Cenab-ı Hak’tan temenni ediyorum” dedi.

Törende konuşma yapan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ise okullarını birincilikle bitiren öğrencileri tebrik ederek, Üniversite hayatlarında başarılar dilerken, İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman, Vakıf Başkanı Ahmet Baysal’ın mesajını okuyarak, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İZZET BAYSAL VAKFI’NA TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Mart ayından bu yana devletimizin yapmakta olduğu koronavirüs ile mücadele çalışmalarına Valilikçe katkı sağlayan STK’lara verilmek üzere hazırlanan “Teşekkür Belgesi”ni İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’a iletilmek üzere Vakıf Genel Sekteri Mustafa Yaman’a verdi.

LİSE BİRİNCİLERİNE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

İlimizdeki liselerde eğitim alan ve birincilikle bitiren 22 öğrenciye İzzet Baysal Vakfı tarafından hazırlanan takdir belgeleri ve hediyeler protokol üyeleri tarafından verildi. Lise Birincileri Ödül Töreni hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.