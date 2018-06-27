Haber: Ceylan Beykoz

Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri, daire müdürleri, okul müdürleri, Bolu merkez ve ilçelerdeki liselerin birinci olan öğrencileri ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Bolulu büyük Hayırsever İzzet Baysal’ın ağzından hayatından kesitlerin sunulduğu bir video gösterimi yer aldı.

Törende ilk konuşmayı İzzet Baysal Vakfı adına İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman yaptı. Yaman konuşmasında, törene katılamayan İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’ın mektubunu okudu. Ahmet Baysal’ın, mektubunda tüm okul birincilerini, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ettiğini söyleyen Yaman, Baysal’ın mektubunda öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dilediğini de ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ise konuşmasında liselerden birinci olarak mezun olan öğrenci, öğretmen ve ailelerini tebrik ederken, değerli hayırsever İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’a teşekkür etti ve bu hafta sonu üniversiteye giriş sınavına katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Protokol konuşmalarından sonra ödül törenine geçildi. Bolu Valisi Aydın Baruş ve diğer protokol üyeleri merkez ve ilçelerdeki liselerden birincilikle mezun olan 57 öğrenciye ödülleri verildi.

Öğrencilere İzzet Baysal Vakfı tarafından altın, takdirname, Türk Bayrağı, Nutuk ve Vakıf Yayınlarının yer aldığı çanta verildi.