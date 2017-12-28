Haber: Semih Baykal

Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nin yurdunda kalan 124 erkek öğrenciden 16’sı mide bulantısı şikayeti üzerine hocalarının yanına gitti. Hocaları hemen çocukların gıda zehirlenmesi yaşadığını düşünerek 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yurda gelen sağlık ekipleri, 16 erkek öğrenciyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Öğrenciler 6’sı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne, 3’ü Köroğlu Ünitesine ve 7’si Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk gelen bilgilere göre, Sağlık durumları iyi olan öğrencilerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, Yurtta kalan diğer öğrencilerde her hangi bir şikayetin olmadığını, mide bulantısı ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan öğrencilerin duru ile ilgili araştırmanın yapıldığı kaydedildi. Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olayla ilgili soruşturma başlatacağı öğrenildi.