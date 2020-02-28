Lise öğrencilerine üniversiteyi tanıttı

Haber: BMA

Final Akademi Okulları 9 ve 10’uncu sınıf öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı ziyaret ettiler. İlk olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen üniversite tanıtım etkinliğine katılan öğrencilere, üniversitemiz tanıtım filmi izletildi; ardından Rektör Alişarlı, üniversite hakkında aydınlatıcı bilgiler vererek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinliğe; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaman ve Prof. Dr. Samettin Gündüz ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Aynur Ersoy da katıldı. Etkinlikte, Hukuk Fakültesi’nin ne zaman açılacağına ilişkin bir soruyu Rektör Alişarlı, “Hukuk Fakültesi’ne 2021-2022 Akademik Yılı’nda öğrenci almayı planlıyoruz.” diyerek yanıtladı. Alişarlı, halen inşaatı devam eden Hukuk Fakültesi’ne şu anda 30 araştırma görevlisi alındığını, 6 öğretim üyesi kadrosu için de ilan verildiğini vurgulayarak, “2021-2022 Akademik Yılı’nda öğrenci almayı düşünüyoruz, programımız şu anda böyle. Nitelikli eğitim verecek, iyi bir fakülte kuruyoruz. Hukuk Fakültesi’ni de düşünebilirsiniz.” diye konuştu.

6-7 Nisan 2020 tarihlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATİKAF) hakkında da öğrencilere açıklamalarda bulunan Rektör Alişarlı, fuarın öğrenciler ve mezunlar için önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yıl boyunca 10 bölgede 130 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek fuarların, öğrencilere ve mezunlara önemli fırsatlar sunacağını vurgulayan Rektör Alişarlı, üniversitemizin de içinde olduğu Batı Karadeniz Bölgesinde düzenlenecek fuara, 200-250 civarında kamu kuruluşu ve özel firmanın katılacağını söyledi.

“BATİKAF, TÜM ÖĞRENCİLERİ CİDDİ MESLEK GRUPLARIYLA BULUŞTURACAK”

Alişarlı özetle; “Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyesi 12 üniversitenin paydaşlığında organize edilen büyük bir etkinlik olacak. Kamu ve özel sektörü sizlerle üniversite çatısı altında buluşturacağız. Yani iş talep edenlerle iş verenleri buluşturmuş olacağız. Sadece üniversite öğrencileri değil, üniversite mezunları, meslek liselerinden mezun olacak öğrenciler ile lise son sınıf öğrencileri de fuara katılabilecekler. Fuarımız, tüm öğrencilere açık olacak. Ciddi meslek gruplarının yönetici ve temsilcileri burada olacaklar. Uzay ajansları, savunma sanayi, ilaç sanayi, gıda sektörü, sağlık, turizm gibi sektörlerden kurumsal firmalar gelecek. Aynı zamanda şunu da göreceksiniz; Bir meslek sahibi olacağım ama iş imkanları nelerdir, sahada bunların yansıması nasıl olacak? Bunların cevabını da almış olacaksınız. Sizleri de kariyer fuarımızda görmek isteriz. Sizlere yeni fikirler vereceğini ve fuardan çok fayda göreceğinize inanıyorum.” diye konuştu.

Rektör Alişarlı, fakülte ve yüksekokullar, yurtlar, burs imkanları, yetenek sınavları, sosyal kültürel yaşam ve öğrenci kulüpleri hakkında da öğrencilere bilgi verdi. Etkinliğin ardından öğrenciler, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi’ni gezdiler. Tanıtım etkinliği ve sonrasında öğrencilere, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Öğrenci tanıtım faaliyeti ardından Final Akademi Okulları Coğrafya Öğretmeni Fatih Tekinalp, İngilizce Öğretmeni Müge Cengiz ve Beden Eğitimi Öğretmeni Lütfiye Orhan, Psikoloji ve Rehberlik Danışmanları Gözde Özkan ve Sertaç Yaşlı, Bilgi İşlem ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Şennur Özşahin ile öğrenciler Eren Uzunoğlan, Ayça Özay ve İlayda Seçil Çiçek, Rektör Alişarlı’yı makamında ziyaret ederek, çiçek takdiminde bulundular.