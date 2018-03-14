Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre Kıbrıscık Çok Programlı Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Mehmet Bağatır, birinci dönem derslerinin zayıf olması nedeniyle okulu bırakıp babasının yanında çobanlık yapmaya başladı. Genç öğrenci dün eve gelmeyerek kayıplara karıştı.

Bir gün boyunca tüm aramalara rağmen bulunamayan Mehmet Bağatır’ın cesedi Dokumacılar(Kevser) köyü yakınlarındaki dere kenarında vatandaşlar tarafından bulunarak Jandarmaya haber verildi.

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri 16 yaşındaki öğrencinin dere kenarında ölü şekilde bulunduğunu tespit etti. Durumu öğrenen genç öğrencinin babası ve annesi sinir krizleri geçirdi. Jandarma öğrencinin soğuktan mı yoksa başka sebeplerden ölüp ölmediğini araştırma çalışması başlatırken, cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bağatır’ın ölüm haberi kısa sürede okulda da duyuldu. Sınıf arkadaşları gözyaşları döktüler.