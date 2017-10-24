Haber: Kasım ŞAHİN
Ürpertici olay bu gün Göynük ilçesine bağlı Ahmatlar Köyünde meydana geldi. Bolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümünde okuyan 17 yaşındaki Oğuzhan Demirbilek, yatılı yattığı yurttan atıldığı iddia edildi. Yurttan atılmasından dolayı bunalıma giren genç öğrenci okulu bırakarak ailesinin yanına döndü.
Bu gün öğle saatlerinde yurttan atılmadan dolayı bunalıma girdiği öğrenilen Metal Bölümü öğrencisi Oğuzhan Demirbilek, odasında kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Demirbilek’in sınıf arkadaşları ile öğretmenleri adeta yasa boğuldu.
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