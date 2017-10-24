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24 Ekim 2017 Salı
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    • Lise öğrencisinin gurur intiharı

    Bolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencisi, yurttan atılması nedeniyle bunalıma girdi. Genç öğrenci bu durumu gurur yaparak iple kendini asıp yaşamına son verdi.

    24 Ekim 2017 Salı 16:13
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    Lise öğrencisinin gurur intiharı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Ürpertici olay bu gün Göynük ilçesine bağlı Ahmatlar Köyünde meydana geldi. Bolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümünde okuyan 17 yaşındaki Oğuzhan Demirbilek, yatılı yattığı yurttan atıldığı iddia edildi. Yurttan atılmasından dolayı bunalıma giren genç öğrenci okulu bırakarak ailesinin yanına döndü.

    Bu gün öğle saatlerinde yurttan atılmadan dolayı bunalıma girdiği öğrenilen Metal Bölümü öğrencisi Oğuzhan Demirbilek, odasında kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Demirbilek’in sınıf arkadaşları ile öğretmenleri adeta yasa boğuldu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Mesleki, Teknik, Anadolu, Lisesi

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