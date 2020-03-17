Liselerde kontenjan düzenlenmesi

Haber: N. Halid Altundal

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) süreci ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürürken bu yıl liseye geçecek öğrenci sayısının 600 bin olacağı açıklandı. Bakanlık herhangi bir infial yaşanmaması adına liselerin kontenjanlarını o ildeki öğrenci sayısının yüzde 110'u olarak yeniden düzenledi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada sınavla öğrenci alan Anadolu liselerinin olmadığı 21 ilde bu türde lise açtıklarının müjdesini verdi.

KONTENJAN YÜZDE 110 ARTTIRILDI

2020 LGS’yle ilgili konuşan Bakan Yardımcısı Özer, “Sınavlı okullar ve kapasiteleri belirlendi. Sınavsız yerleşecek öğrenciler için ek kapasiteyle ilgili önlemlerimiz de planlandı. Tabi ki sınavsız okullarla ilgili alınan önlemlerin sahada uygulamaya konulmasını takip ediyoruz. Genel olarak tüm illerimizde sınavlı ve sınavsız öğrenci kapasitesinin toplamı o ildeki 8'inci sınıf öğrenci sayısının yüzde 110'u olacak şekilde düzenledik. Oluşturduğumuz kapasitede tüm öğrenciler sınavsız yerleşecekmiş gibi kapasite oluşturmaya özen gösterdik. İlaveten yaklaşık yüzde 10'luk da sınavlı kapasite oluşturmaya çalıştık” dedi.

“EYLÜL AYININ SONUNA KADAR UZATACAĞIZ”

Boş kontenjan olmasına rağmen taban puan nedeniyle kontenjanların dolmaması ile ilgili konuya da değinen Mahmut Özer, “Bazı illerimizde velilerimizden şikayetler geldi. Taban puan uygulamasından dolayı kendi yaşadıkları ilde boş kontenjan kalmasına rağmen aynı okul türünde komşu illerde çocuklarına yer bulmaktan şikayet ediyorlardı. Birinci yerleştirmeden sonra yerleştirmeye esas nakillerde eğitim-öğretim başlayana kadar taban puan uygulaması dikkate alınmıyordu. Bu uygulamayı 2020 LGS'de Eylül ayının sonuna kadar uzatacağız” ifadelerini kullandı.

“MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE VE AÇIK LİSEYE KAYIT İMKANI…”

Mesleki eğitim merkezleri ve açık liselere kayıtların yerleştirmeye esas nakillerden sonra yapıldığını belirten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı açıklamasında son olarak ise şunları söyledi: “İllerimiz, buralara gitmek isteyen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakillerde genellikle tercih yapmadıklarını ve sistemin açılmasını beklediklerini ifade ettiler ve sistemin açılmasının öne alınmasını teklif ettiler. Biz de bu önerileri verilere dayalı olarak inceledik ve 2020 LGS'de birinci yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra mesleki eğitim merkezlerine ve açık liseye kayıt imkanı vermeye karar verdik. İsteyen öğrencilerimiz bu imkânlardan da beklemeden yararlanabilecekler.”