Liselerin taban puanları belli oldu

Haber: Onur Akçelik

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Kılavuzda listesi ve kontenjanları verilen merkezî sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezî sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

SINAV BAŞVURUSU İÇİN EK İŞLEMLERE GEREK KALMAYACAK

LGS kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LİSELERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

Öte yandan ilimizde sınavla öğrenci alacak liselerin de taban puanları belli oldu. Liselerin taban puanları şu şekilde:

Bolu Fen Lisesi: 430,706

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi: 364,340

Gerede Fen Lisesi: 380,981

İzzet Baysal Anadolu Lisesi: 388,890

Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi: 268,737

Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 315,912

Dörtdivan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 212,0674