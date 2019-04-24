Liseli gençler gönüllerince eğlendi

Haber: BMA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Lise Komisyonu tarafından Gençlik Buluşması düzenlendi. Düzenlenen buluşmaya CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ile partili yöneticiler ve çok sayıda liseli genç katıldı.

Programda konuşan İl Başkanı Karsu, “Hepinizin bu ülkenin geleceği üzerinde çok yeriniz olduğunu biliyorum. Sizlerden çok şey bekliyoruz gelecekte. Aman ola ki kendinize sahip çıkın; ülkenize, annenize, babanıza, büyüklerinize sahip çıkın. Değerli arkadaşlarım, artık siz benim arkadaşlarımızsınız. Hepinizi güzel günlerde, güzel eğitimle, güzel ülkemin güzel topraklarında büyümenizi, yetişmenizi ve buraya hizmet etmenizi istiyorum” dedi.

Karsu’dan sonra konuşan Merkez İlçe Başkanı Türkoğlu ise şunları söyledi: “Hayatımda en mutlu hissettiğim, en rahat hissettiğim yıllar ortaokul lise yıllarıydı. Sizlerin işleri daha zor biliyorum. Vaktinizin çoğu ders çalışarak geçiyor. Çok zor bir eğitim sisteminde mücadele ediyorsunuz, farkındayım. Ama her dönemin kendine has bir özelliği var. Türkiye Cumhuriyeti gibi özgür, demokratik; sizleri bugün bira araya toplayabilecek kadar çağdaş bir ülkede yaşıyorsunuz. Bunu daha ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. O yüzden yaşınızın kıymetini bilin eğlenmeyi bilin.”

Konuşmaların ardından liseli gençler çalınan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şarkılarla kutlayan gençler eğlenceli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Gerçekleştirilen Gençlik Buluşması ile ilgili konuşan CHP Bolu Lise Komisyonu Başkanı Melih Karagöz, “Gençlik için çalışmalarımıza her an devam edeceğiz. Günümüzde ders ve sınav stresiyle sosyal aktivitelerde bulunamayan genç arkadaşlarımızla birlikte sık sık bir araya gelip hem eğlenecek hem de sorunlarımızı ifade edebilmek için çalışmalar yürüteceğiz” dedi.