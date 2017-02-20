Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu'da liseli öğrencilerin öğretmenlerine başvurarak öncülük ettiği "Hayalim Gerçek Oldu" projesi Köroğlu Engel - Siz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin de yardımları ile start aldı. Bolu’daki çeşitli liselerde okuyan 20 öğrencinin isteği doğrultusunda başlatılan “Hayalim Gerçek oldu” projesi kapsamında, engelli olan öğrencilerin hayallerinin gerçekleştirmek amaçlanıyor.

Konu hakkında bilgi veren Köroğlu Engel-Siz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeyda Ay, “20 duyarlı lise öğrencimiz bize müracaat ederek, engelli olan engelli arkadaşlarının hayallerini gerçekleştirmek isteyerek, böyle bir proje hazırladılar. Bizde dernek olarak destek olduk. Engelli öğrencilerimiz sanatçı isterse sanatçı, futbol topu isterse futbol alınarak hayaller gerçekleştirilecek. Liseli öğrencilerimizin bu projesine aileleri de destek verdi. Bu fikri ver 20 öğrencimize teşekkür ederim. Biz sadece aracılık yapıyoruz” diye konuştu.

Gerçekleşen açılışta projenin amacı tanıtıldı. 3 ay sürecek projede öğrenciler, engelli öğrencileri ziyaret ederek hayallerini öğrenecek. Daha sonrasında Nisan'ın 3. haftasına kadar devam edecek çalışmalarda liseli öğrenciler engelli arkadaşları için çalışarak hayalleri ile buluşturacaklar. Projenin sonunda ise engelli öğrenciler ve liseli gençler bir araya gelerek bir organizasyon düzenlenerek, engelli öğrencilerin hayalleri ile buluşması sağlanacak.