Liseli gençlerden “Engelsiz Salıncak”

Haber: Erdal Tanrıverdi

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftasına özel Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Bolu’da daha eşine benzerine rastlanılmayan bir projeyi hayata geçirdi. 10-16 Mayıs tarihlerinde Engelliler Haftası kutlanırken İlimizde de 10-14 Mayıs tarihleri arasında İzzet Baysal Şükran günleri kutlandı. Şükran günleri etkinliklerinde stant açan Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tasarladığı örnek “Engelsiz Salıncak” projesini halka tanıttı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören standın ilk misafiri de 2 yaşında çocuk felci geçiren Yeşim Kalafat oldu.

“ATÖLYEMİZDE İMKÂNLAR VAR, TECRÜBEMİZ VAR”

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri Alan Öğretmeni Nevzat Ömür, “Bütün parklarda, oyun aletleri var. Ancak bizim gördüğümüz, engelli için oyun aletleri yok. Bizde dedik ki, ‘bu bir eksiklik, engelli vatandaşlarımızda sallansınlar’ dedik. Öyle bir boşluğu doldurmak için engelsiz salıncağı tasarladık. Bir haftada hazırladık. İlk çalışmamız, başarılı da oldu. Bize göre şuanda bir sıkıntı yok. Bir engelli vatandaşımız kendisi gelip salıncağa aracı ile binebilir. Biz bunu şimdi örnek olarak yaptık. Talep olursa seri üretime geçeriz. Atölyemizde imkânlar var, tecrübemiz var. Taleplere göre de değiştirilerek yenilenebilir. 40-50 tane oyun parkı yaptık, kurduk. O konuda bizim kadromuzda var ekipmanımız da var. Bunu daha yeni yaptık, okulumuzun sitesine de koyacağız, engelli vatandaşlarımız okula gelip kullanabilir” dedi.

ENGELSİZ SALINCAĞIN İLK MİSAFİRİ

Yeşim Kalafat 51 yaşında, “Çocuk felci geçirdim 2 yaşından sonra. Engelliler için tasarlanan salıncağa bir kere binmiştim daha önce. Çok güzel bir duygu bu salıncağa binmek. Yani çocukluğunu yaşayamayanlar var, çok güzel bir uygulama yapmışlar. Öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022, 14:42