Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali olan organizasyon 15 yıldır yapılmakta. Dünya Aşçılar Birliği (WACS) işbirliği ile gerçekleşen organizasyon, uluslararası düzeyde gastronomi dünyasını ülkemizde ağırlamaktadır. 70’in üzerinde kategoride 30 dan fazla ülkenin ve 2800 kişinin yarıştığı yarışmalarda İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl 22 öğrenci ile katılım sağladı. 8 Altın, 13 Gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak ilimizi en iyi şekilde temsin eden İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 64 okul arasından en fazla madalya kazanan okul oldu. Dünyanın gastronomi alanında önde gelen ülkelerinin federasyonları ve dernekleri ile gerçekleşen organizasyon, bu yıl da geçmiş yıllardaki gibi yoğun ilgi gördü Türk mutfağının dünya mutfağı ile entegrasyonunda büyük adımlar atılmasını sağlayan festival, dünya lezzetlerini İstanbul’a taşıdı. Geçmişte yapılan başarılı organizasyonlarla 3 yıl önce Dünya Aşçılar Birliği (WACS) tarafından “Kıtalar Arası (Continental)” unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, ülkemizin öğrenci ve genç şeflerine uluslararası düzeyde yarışma imkânı sağladı. Hem yarışan hem de ülkemizi gezebilme imkânı bulan dünyanın usta şefleri ve genç aşçılarının birbirinden renkli organizasyonlarla ağırlandığı Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri organizasyonu Türkiye ve dünya gastronomi kültürüne yeni şefler kazandırırken Türk mutfağının dünyada daha çok tanınması için köprü görevi üstlenmekte. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’i ziyaret eden Okul Müdürü Ayhan Vural, öğretmenler, Usta Öğreticiler ve öğrenciler mutfak günlerinden başarıyla dönmenin gururunu paylaştılar. Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen buluşmaya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Güldemir, Okul Müdürü Ayhan Vural, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“SİZLERLE GURUR DUYDUK”

Deyim yerindeyse alınacak madalya bırakmayan öğrencileri teker teker tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, “Bu başarınızdan dolayı başta okul müdürümüz olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. 64 okulun içinde en çok madalya toplayarak 1. olan okul olmanızdan ayrıca gurur duyduk. Sizler madalyaları artırdıkça biz daha çok mutlu oluyor ve bunun devamını bekliyoruz. Bolu’muz özellikle Osmanlı döneminde saray mutfağını hazırlamakla bilinen ilimiz. Önümüzdeki yıllarda sizin okullarınız yetenek ve beceri sınavları sonucunda öğrenci alımı yapacak. Dolayısıyla bu okulların daha iyiye gideceğini görebiliyoruz. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Başarının mimarı Okul Müdürü Ayhan Vural, “Milli Eğitim Müdürümüz bizi her çalışmamızda destekliyor. Turizmi ve mesleğimizi önemsiyor. Hep yanımızda olmasından dolayı kendisine okulumuz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Yarışmalara katılan öğrencilerimiz ve kazandıkları ödüller;

1. “Yılın En İyi Lisesi” Ekip kategorisinde “ALTIN MADALYA”, 3 ADET

2. Modern Türk Mutfağı Ekip kategorisinde “ALTIN MADALYA”, 3 ADET

3. Restoran Tatlı Tabağı Yarışması kategorisinde “ALTIN MADALYA”,

4. Ana Yemek Yarışması kategorisinde “ALTIN MADALYA”,

5. Modern Türk Mutfağı Ekip kategorisinde “GÜMÜŞ MADALYA”, 3 ADET

6. Aşçı Balık Yarışması kategorisinde “GÜMÜŞ MADALYA”,

7. Ana Yemek Yarışması kategorisinde “GÜMÜŞ MADALYA”, 3 ADET

8. Restoran Tatlı Tabağı Yarışması kategorisinde “GÜMÜŞ MADALYA”, 6 ADET

9. Restoran Tatlı Tabağı Yarışması kategorisinde “BRONZ MADALYA”