Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da hızı saatte 80 kilometreyi bulunan şiddetli lodos bir okulun çatısının uçmasını, bu nedenle okulun tatil olmasına neden oldu. Çinko çatının uçması nedeniyle Bolu Güzel Sanatlar Lisesinde öğretmenler ve öğrenciler arasında büyük panik yaşanmasına neden oldu.

Uçan çatı okulun bahçesine uçtu. Bahçe enkaz yığını haline dönerken, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek çevre düzenleme çalışması yaptı. Çatıdan uçan çinko parçalar ile çok sayıda inşaat malzemesi de çevreye yayıldı. Okuldan bir müddet çıkartılmayan öğrenciler daha sonra 5’erli gruplar halinde okuldan çıkartılırken, .azı öğretmen ve öğrenciler okulda mahsur kaldılar. Kız öğrenciler öğretmenleri nezaretinde okuldan çıkartılırken, büyük bir panik yaşandı. Bazı öğrenciler ise okula dönmek isterken öğretmenleriyle kısa süreli tartışmalar meydana geldi. Okul bir günlüğüne tatil edilirken, okul idarecileri, istenmeyen olayın ders saatinde olması ve okul bahçesinde hiçbir öğrencinin bulunmamasının sevindirici olduğunu ve maddi zarar araştırmalarının devam ettiğini söylediler.