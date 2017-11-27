Haber: Kasım ŞAHİN

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere girişte yapılacak merkezi sınavla ilgili "Bu sistemde sadece 8. sınıflardan soru sorulacak. Soru sayısını 60'dan 90'a çıkardık. 20 fen, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 yabancı dil sorusu sorulacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG sonrası yeni sisteme ilişkin şunları kaydetti:

Üniversite için soru sayısı artınca, biz de artırdık. 20 fen, 20 matematik, 20 Türkçe, 10 inkılap tarihi, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 da yabancı dilden soracağız. TEOG'da çıkan sorular da bu dağılıma eşitti. 135 dakika verilecek. Tek oturumda olacak. 90 soru 135 dakikada yanıtlanacak.

"İSTEYEN ÖĞRENCİ SINAVA GİRECEK"

Etüt merkezlerinin çoğaldığı, okul dışı kaynaklara öğrencilerin yönlendirildiği şikayetleri gelince sınavın baskısını zorunlu olmaktan çıkardıklarını anlatan Yılmaz, "Yüzde 90 öğrencimiz kendi adresine dayalı, bölgesindeki okullara kaydedilecek. İsteyen öğrenci sınava girecek. Ancak öğrenci sayısı yüzde 10'a tekabül eden bir grubu sınavla öğrenci alan okullar statüsüne getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Yılmaz, bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 180 bin öğrencinin olduğunu söyledi.

Şu anki ve geçmiş yıllardaki öğrencilerin tercihi dikkate alınırsa yüzde 12 gibi bir oranın imam hatibe gittiğini bildiren Yılmaz, meslek lisesini tercih eden öğrencilerin oranının da yüzde 40 olduğunu, gerisinin de Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi gibi okullara gittiğini ifade etti.