Liseye yerleşemeyen öğrenciler dikkat!

Haber: Esra Perçin

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya, ilk öğretimden mezun olup bir liseye yerleştirilmesi yapılamayan öğrenciler için başvuru yapılması halinde yerleştirmeler yapılacak. Milli Eğitim’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 8. sınıftan mezun olmuş ancak Yerel Yerleştirme sonucu bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerimizi 19-23 Ağustos tarihleri arasında Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Bölümüne başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ortaokul başarı puanı ve kontenjan nispetinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirmeler yapılacaktır.”