Listede Bolu’ da var

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yüksek riskli iller, vaka sayılarında gerileme beklenirken, kısıtlamaların gevşetilmesiyle tam tersi bir durum ortaya çıkarak çok yüksek riskli kategoriye yaklaştı. Nisan ayının ilk haftasına kadar açıklanacak olan koronavirüs risk haritalarında turuncu olan iller kırmızıya dönerse bütün ülke yeniden büyük tehlike ile karşı karşıya kalacak. Karaman, İstanbul, Kırklareli, Ankara, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Eskişehir ve Kocaeli'nden oluşan 23 ilde haftalık vaka sayılarında artış devam ettiği takdirde Ramazan'da yeni kısıtlamalar gelmesi bekleniyor.

Eğer vaka sayılarındaki artış devam ederse, 23 ilde de Ramazan ayı içerisinde restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathanelerin bayrama kadar yeniden paket servise geçebileceği üzerinde duruluyor. Aynı illerde yüz yüze eğitime geçen sınıfların da yeniden uzaktan eğitime geçmesi ihtimaller arasında yer alıyor.