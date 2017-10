Haber: Semih BAYKAL

Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Erensoy Apartmanı No: 34/c adresinde Bolu’da hizmete açılan Little Caesars Pizza’nın açılışında Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın yanında çok sayıda vatandaş ve basın mensupları katıldı. Firma Açılış kurdelasını Yılmaz’ın kestiği törende vatandaşlara, mekanda, İzzet Baysal Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde pizza ikramı yapıldı. Tüm dünyada 5 binin üzerinde restoranı bulunan Little Caesars Pizza’nın açılış gününde “Gel Al”da Orta Boy Pizza 8.90 TL’den satıldı ve büyük ilgi gördü. Üç ve üzeri siparişlerde eve servisin yapıldığı Bolu’nun yeni yıldızı Little Caesars Pizza’ya 0 374 999 17 9 nolu telefondan ulaşılabiliyor. Yapılan açıklamaya göre Little Caesars Pizza’da haftalık değil günlük hamur, konserve değil taze domates, sıradan peynir değil mozzarella kullanılıyor. Little Ceasers Pizza şubelerinde kızartma ekipmanı kullanılmazken, ürünlerin helal et sertifikalı olduğu öğrenildi.