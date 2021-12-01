Lodos elektrik direğini devirdi



Haber: C. Kutay Aykan

Şiddetli lodos şehir merkezinde ilçelerimizde etkisini göstermeye devam ediyor. Göynük ilçesinde hastanenin çatısının şiddetli lodos nedeniyle otoparka uçması ve araçlara zarar veremsinin ardından Taşkesti beldesinde de bir caminin minaresinin yıkılmasına neden olmuştu.

Şehir merkezinde de kendini hissettiren şiddetli lodasın saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması nedeniyle Kardelen meydanında bulunan bir iş merkezinin çatısındaki kiremitler yere düştü ve ardından da elektrik direği devrildi. Yunus ekipleri hemen bölgeye şerit çekerek, güvenlik önlemi alırken, İzzet Baysal Caddesi üzerindeki seyyar esnaflar işyerlerini açmadılar.