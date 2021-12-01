Lodos elektrik direğini devirdi

İlimizde saate hızı 90 kilometreye kadar çıkan şiddetli lodos yine yıkıp geçti. Kardelen meydanındaki elektrik direği lodostan devrildi. Yunus ekipleri çevre güvenliği aldı.

Lodos elektrik direğini devirdi


Haber: C. Kutay Aykan

Şiddetli lodos şehir merkezinde ilçelerimizde etkisini göstermeye devam ediyor. Göynük ilçesinde hastanenin çatısının şiddetli lodos nedeniyle otoparka uçması ve araçlara zarar veremsinin ardından Taşkesti beldesinde de bir caminin minaresinin yıkılmasına neden olmuştu.

Şehir merkezinde de kendini hissettiren şiddetli lodasın saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması nedeniyle Kardelen meydanında bulunan bir iş merkezinin çatısındaki kiremitler yere düştü ve ardından da elektrik direği devrildi. Yunus ekipleri hemen bölgeye şerit çekerek, güvenlik önlemi alırken, İzzet Baysal Caddesi üzerindeki seyyar esnaflar işyerlerini açmadılar.

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