Lojman garajları onarılacak

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü lojman binalarına ait garajların büyük onarım yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2022/920116

Lojman garajları onarılacak
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEREDE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Demirciler Mahallesi D/100 Karayolu Üzeri No:2 Gerede Orman İşletme Müdürlüğü 14900 GEREDE/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3743116011 - 3743116672
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Gerede Orman İşletme Müdürlüğü lojman binalarına ait garajların büyük onarım yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Garaj Binası ve Eklentileri Büyük Onarım Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gerede Orman İşletme Müdürlüğü İdari Bina Çevresinde
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.09.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Gerede Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Odası

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.

YORUM EKLE
Gönder