Lojman garajları onarılacak

|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEREDE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Demirciler Mahallesi D/100 Karayolu Üzeri No:2 Gerede Orman İşletme Müdürlüğü 14900 GEREDE/BOLU
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|3743116011 - 3743116672
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
|a) Adı
|:
|Gerede Orman İşletme Müdürlüğü lojman binalarına ait garajların büyük onarım yapım işi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|Garaj Binası ve Eklentileri Büyük Onarım Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Gerede Orman İşletme Müdürlüğü İdari Bina Çevresinde
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|20.09.2022 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Gerede Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Odası