Lokanta ve süper marketlere denetim

Haber: BMA

İlçede faaliyet gösteren Lokantalar, Bakkal ve Süper Marketlerin denetiminde ruhsat, temizlik ve hijyen, kullanılan ürünlerin son kullanma tarihinin geçmemesi, kullanılan ürünlerin ambalajlı olması ve soğuk hava depolarının çalışır durumda olmasına bakılarak, eksikleri olan esnaflar uyarıldı.

Yapılan denetimler ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “İlçemizde faaliyet gösteren lokanta, bakkal ve süper market denetimlerimizi tamamladık. Denetimler esnasında temizlik koşulları bakımından taviz vermeden halkımızın sağlıklı yiyecekler tüketmesini sağlamak bizim görevimiz. Halk sağlığına dikkat ve özen gösteren tüm esnaflarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.