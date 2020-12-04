Lokantacılar test yaptıracak

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta, pastane ve restoranların paket servisle faaliyetine devam etmesi kararı alındı. Salgının hızla yayıldığı ilimizde hizmet vermeye devam eden lokanta, pastane ve restoranlar için harekete geçen Bolu Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası üyelerine koronavirüs testi yaptıracağını duyurdu.

Oda Başkanı Murat Abak konuyla ilgili yaptığı duyuruda, “Sayın üyelerimiz 5 Aralık Cumartesi günü saat 09.00-09.30 arasında İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Poliklinik üstünde ücretsiz covid testi yaptırılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 13:24