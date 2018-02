Haber: Semih Baykal

İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Aydın, Merkez ilçe Başkanı Ahmet Yılmaz, İl ve Merkez İlçe Başkan Yardımcıları ve parti yöneticilerin de için de bulunduğu bir heyet, Lokantacılar, Pastacılar, Fırıncılar ve Kasaplar Odası Başkanı Murat Abak’ı ziyaret etti. Başkan Murat Abak, İYİ Partililerin bu ziyaretinden memnun olduğunu belirtti. Başkan Murat, Partililerin sektörel sorunları tespit etmek adına sordukları sorulara cevaben odasına bağlı olan esnafların sorunlarını dile getirdi. Abak; “Özellikle son dönemde devlet destekli verilen kredilerle gıda sektöründe herkesin yatırım yaptığı görülmektedir. Bu durumda gıda sektöründe uzun yıllar bulunan kişilere haksız rekabete ortamı oluşturmaktadır. Kredilerle teşvik imkânı sağlanırken mevcut esnafta kredilerle ayakta durmaktadır. Örneğin; Avrupa da bir lokanta açılacaksa o mahallenin nüfusuna göre izin verilmektedir. O mahallenin kapasitesi 5 lokanta ise 6. ya izin verilmiyor. Diğer sektörlerde aynı şekilde eczanede de giyimde de aynı kriterlerin ölçü alınıyor” dedi.

ADALETİ UNUTUP KENDİLERİNİ KALKINDIRDILAR

İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Aydın ise; “Biz İYİ Parti olarak muhalefet olmak için değil iktidar olmak için yola çıktık Mevcut iktidar ilk kurulduğunda adalet ve kalkınma söylemleri üzerine kurulmuştu. Ancak ilk 4-5 yıllık planlarından sonra bu ideallerinden saptılar. Şu an ülkenin mevcut durumu ortadadır. Bu gibi durumlardan dolayı adaletsizlik sadece sizin sektörünüzde değil toplumun her kesiminde vardır. Vatandaşımıza çay kaşığı ile verdiklerini kepçeyle geri alıyorlar. Adalet ve kalkınma diye kuruldular ancak adaleti unutup kendilerini kalkındırdılar. Fakir fukaradan küçük esnaftan topladıkları vergiler ile kendilerine lüks saraylar yaptılar. Bu millet bu iktidara ilk seçimde dur diyecek. Dediğiniz gibi Murat Bey, devlet destekli açılan sektörlerin çoğu gıda üzerine 30 yıl 40 yıl çıraklıktan gelen değil de, sıcak para döndüğü için bu sektöre girmekte. Ancak işletemeyip kısa sürede kapanmaktadırlar. Sizin yönetiminizde de şuan görüyorum bu işi hakkıyla yapan esnaf arkadaşlar var. Herkese iş alanına göre destek verilmelidir. Ayrıca Kosgeb den KOBİ’ lere verilen destek ne yazık ihtiyacı olana veya ihtiyacına karşılamak üzere verilmemektedir. Devlet Kosgeb kanalı ile önce kendi alacağını tahsil etmektedir. Zaten aldığı kredinin geri kalanı da ihtiyacına yetmemektedir. Yeni bir partiyiz iktidar olmak için kurulduk. Genel merkezimizin çalışmalarında her meslek grubuna göre çözüm önerileri ve acil eylem planları da yakında açıklanacaktır. Devlet, hangi sektör olursa olsun mutlaka projeleri o sektörde faaliyet gösteren küçük işletmeler ile istişare etmesi gerekmektedir. Ben yaptım oldu mantığını acilen bırakmalıdır. İl başkanlığı olarak yakın zamanda her hafta bir meslek grubu insanlarla toplantılar yapacağız. Sorunları birlikte konuşup projeleri birlikte üreteceğiz. Biz iyi şeyler yapmak için buradayız. Bizler İYİ PARTİ olarak iktidar olduğumuz da herkesin eşit olduğu bayram sofraları kuracağız. Sloganımızı da biliyorsunuz, bizler bunu inanarak söylüyoruz ve her söylediğimizde aslında bir söz vermiş oluyoruz: Türkiye İYİ olacak, Bolu İYİ olacak” dedi.