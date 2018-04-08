Haber: Aysun Beykoz

Türkiye genelinde kanser konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmalarına devam eden LÖSEV 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle Bolu'ya gelerek konferans verdi. LÖSEV'in hastanesi LÖSANTE çocuk ve yetişkin hastanesi doktorlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet ÖZTÜRK, Kanserin tanımı, oluşumu, belirtileri, korunma yolları ve tedavisi hakkında LÖSEV aile ve gönüllülerine Kanser hakkında bilgiler verdi.

LÖSEV ASLA KAPI KAPI DOLAŞARAK PARA TOPLAMAZ

LÖSEV ayrıca dolandırıcılara karşıda vatandaşlara uyarılarda bulundu. LÖSEV; “ LÖSEV ASLA KAPI KAPI DOLAŞARAK PARA TOPLAMAZ! Bu sebeple de Türkiye geneli toplumu bilgilendirmek amacı ile aktif saha tanıtım çalışmaları yürütülmektedir.”