“Love Erdoğan” kampanyası Bolu’da

Haber: Aysun Beykoz

Geçen hafta New York’ta Times Meydanı’ndaki dev reklam panosuna “Stop Erdoğan” yazısı yansıtılmıştı. Bunun üzerine Türkiye’de çeşitli kampanyalar düzenlenmiş ve ülkenin birçok şehrinde “Love Erdoğan” yazılı panolar medyaya yansıtılmıştı. İlk olarak Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna’da başlayan "Love Erdoğan" kampanyası kısa sürede Türkiye’ye sıçramıştı. Bolu’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından kentin en işlek reklam panolarına koyulan “Love Erdoğan” yazılı panolara ithafen, AK Parti Bolu Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Burak Balaban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Burası Bolu... Duyanlara duymayanlara... Sn. Belediye Başkanından da misilleme olarak Kılıçdaroğlu’na üstün sevgi ve üstün saygılarını belirten bilboardlar beklemiyor değilim...” diyerek Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a göndermede bulundu.

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Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 00:40