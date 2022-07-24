Lozan Barış Antlaşması Onurumuzdur!

Haber: S. Özge Yücel

Başkan Erkan Korkmaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

CEPHEDEN SONRA MASADA DA YENİLGİYE UĞRATILMIŞTIR

“Bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığının belgesi olan Lozan Antlaşması’nın 99. Yıldönümünü, Cumhuriyetimizin bütünlüğünü, ulusumuzun birliğini koruma kararlılığıyla kutluyoruz. Ulusumuz, Atatürk’ün önderliğinde, “Ya İstiklâl, Ya Ölüm” parolasıyla yürütülen Kurtuluş Savaşı’yla, yurdunu parçalamak isteyenlere en güzel yanıtı vermiş, 24 Temmuz 1923’de imzalanan, Lozan Barış Antlaşması ile emperyalizm, cepheden sonra masada da yenilgiye uğratılmıştır.”

BİR TESLİMİYET VE ÇÖKÜŞ, BELGESİDİR

“Ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, ekonomik ve siyasal bağımsızlığını uluslararası düzeyde tartışmasız biçimde kabul ettiren Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgeleri arasında yer almaktadır. Lozan Barış Antlaşması'yla, yurdun parçalanmasını ve paylaşılmasını öngören Sevr Antlaşması geçersiz kılınmıştır. Lozan, Atatürk'ün, İsmet İnönü başta olmak üzere çalışma arkadaşlarının ülkemize kazandırdıkları, ulusumuzun yaşamsal haklarına kavuştuğu, dünya barışına hizmet eden büyük bir yapıttır. Sevr ise, unutulmaması gereken, her zaman dikkatli ve uyanık olunmasını zorunlu kılan bir teslimiyet ve çöküş, belgesidir.”

SEVR'İ HORTLATMAK İSTEYENLER, LOZAN'IN KAZANIMLARINI YOK ETMEK İSTEMEKTEDİR

“Günümüzde bağımsız ve laik Türkiye Cumhuriyeti varlığıyla, emperyalistlerin bölgeye yönelik emperyalist planlarına engel oluşturmaktadır. Bu nedenle, Sevr'i hortlatmak isteyenler, Lozan'ın kazanımlarını yok etmek istemektedir. Bugün özellikle AKP iktidarı döneminde, 99 yıl önce elde edilen Lozan Antlaşması'nın kazanımlarına sahip çıkılmamakta, Lozan müzakereleri sırasında yapılan baskı ve dayatmalarının benzerlerine direnç gösterilmemektedir.”

ÜLKEMİZ ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLARIN BİZE BOYUN EĞDİREMEYECEĞİNİN EN ÖNEMLİ KANITIDIR

“Lozan’a kin ve nefretle saldırılmakta; anlaşmanın doğal kaynakları aramayı engelleyici gizli maddeler içerdiği, 100 yıl süreli olması nedeniyle 2023’te yürürlükten kalkacağı ve ancak ondan sonra doğal kaynakların çıkarılabileceği yalanlarıyla Lozan karşıtlığı yaratılmak istenmektedir. Ülkemizde sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarındaki karşı devrim politikalarını uygulayan AKP’ye ve emperyalist güçlere Lozan Barış Antlaşması’nın ilkelerine, değerlerine sahip çıkarak karşı koymalıyız. Unutulmamalıdır ki; çok zor koşullar ve olanaksızlıklar içindeyken kazandığımız özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi, bugün ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bize boyun eğdiremeyeceğinin en önemli kanıtıdır.”

EN GÜÇLÜ TARİHSEL DAYANAĞIMIZ VE MİRASIMIZ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR

“Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğini, ülke sınırlarımızı, ulusal bütünlüğümüzü savunmadaki en güçlü tarihsel dayanağımız ve mirasımız olmaya devam edecektir. Türkiye, yeri geldiğinde tek bir yumruk haline gelip, Lozan'daki dik duruşun ruhunu hep muhafaza ettiğini gösterecektir. Eğitim-İş olarak başta Büyük Önderimiz Atatürk olmak üzere, Lozan görüşmelerini yürüten büyük devlet adamı İsmet İnönü ile emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.”