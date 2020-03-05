LPG’de indirim yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan(EPGİS) yapılan açıklamada 5 Mart itibariyle geçerli olmak üzere LPG otogazda 27 kuruş indirim gerçekleştiği belirtildi. Yapılan indirim 20 kuruşu eşel mobil sistemi gereği ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarına yansıtılmazken 7 kuruşluk indirim pompaya yansıdı.

EPGİS’ten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi. 05/03/2020 tarihinde geçerli olmak üzere LPG otogazda 20 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır. 05/03/2020 tarihinde geçerli olmak üzere LPG otogazda 7 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.”