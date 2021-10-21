LPG’ye zam

Haber: C. Kutay Aykan

LPG'nin litre fiyatına 22 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zammın pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıyacağını duyurdu. Dünyada artan enerji fiyatları ve yükselen dolar kuru sebebiyle 2 gün önce motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam gelmişti. 15 Ekim'de ise benzine 14 kuruş ve yine motorinin litre fiyatına 41 kuruşluk zam gelmişti.

İSTANBUL'DA 6 LİRAYI AŞTI

Eşel mobil sistemi kapsamında karşılanabilecek ÖTV miktarı tüm akaryakıt türlerinde sıfırlandı. Bu sebeple artık zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor. Zammın ardından LPG otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5.95 liradan 6.17 liraya, Ankara'da 6.03 liradan 6.25 liraya, İzmir'de ise 6.05 liradan 6.27 liraya yükselecek.