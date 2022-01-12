LPG’ye zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, LPG otogazda 29 kuruş fiyat artışı gerçekleştiğini duyurdu.

LPG’ye zam yapıldı


Haber: Uğur Balaban

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı gerçekleştiğini açıkladı. EPGİS’in paylaşımına göre, LPG otogaz fiyatına 29 kuruş zam geldi. EPGİS’in açıklamasında “Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 9,08 liradan 9,37 liraya, Ankara'da 9,15 liradan 9,44 liraya, İzmir'de ise 8.89 liradan 9.18 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebiliyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

8 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 63, motorine de 94 kuruş zam gelmişti.

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